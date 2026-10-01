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    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 18:41
    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА

    Председатель Совета по медиа и вещанию Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч с делегациями в рамках Медиафорума СВМДА на тему "Построение доверия через медиа в поляризованном мире".

    Как сообщили Report в Совете, он провел встречи с председателем Высшего совета по радио и телевидению Турции (RTÜK) Мехметом Данышом, госминистром Пакистана по федеральному обучению и профессиональной подготовке Ваджихой Камар, генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, послом Кайратом Сарыбаем и директором Центра подготовки контента для медиа при Администрации президента Узбекистана Кобульжоном Ахмедовым.

    В ходе переговоров А.Исмаилов подчеркнул, что стремительно меняющиеся коммуникационные тенденции в современной информационной среде обуславливают необходимость более тесного сотрудничества и постоянного обмена опытом между институтами медиа. В этом контексте была отмечена важность развития взаимных связей и продвижения совместных проектов в различных форматах.

    В то же время состоялся обмен мнениями касательно вопросов сохранения доверия в глобальном информационном пространстве, медиаграмотности, снижения последствий дезинформации, повышения качества медиаконтента и подходов, соответствующих новым вызовам, создаваемым цифровыми платформами.

    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА
    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА
    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА
    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА
    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА
    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА
    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА
    Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч в рамках Медиафорума СВМДА
    Ахмед Исмаилов Медиафорум Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
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    Əhməd İsmayılov AQEM Media Forumu çərçivəsində bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirib
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