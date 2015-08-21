Адвокат Джавида Гусейнова обратился к министру иностранных дел Азербайджана

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Адвокат бывшего капитана футбольного клуба "Габала" Джавида Гусейнова, находящегося в данный момент под арестом, Адем Мамедов обратился к министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

От этом Report сообщил А.Мамедов.

В обращении говорится:

"Заявляю, что являюсь адвокатом бывшего игрока футбольного клуба "Габала" Джавида Гусейнова, обвиняемого по делу, возбужденного в связи с инцидентом между покойным журналистом Расимом Алиевым и группой фанатов Джавида Гусейнова.

При расследовании дела моего подзащитного выяснил, что как в местной, так и в зарубежной прессе распространена фальсифицированная и не отвечающая действительности информация по данному вопросу, источником которой является Совет Европы. Учитывая, что данная фальсификация наносит значительный ущерб нашему государству, считаю важным довести до Вашего сведения полученные мною факты.

В заявлении генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, сделанного им 10.08.2015 года и до сих пор находящемся на первой странице сайта СЕ (http://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-gener...), говорится: "Я в шоке в связи со смертью директора Института свободы и безопасности репортеров Расима Алиева...." В конце заявления говорится, что данный институт является НПО, защищающим права журналистов и сотрудников СМИ.

Хочу отметить, что факты, указанные в данном заявлении, целенаправленно фальсифицированы против нашего государства.

Во-первых, покойный Расим Алиев никакой статьи в газете не публиковал, так как он является фоторепортером, а не журналистом, то есть снимал фотографии и видео для различных газет и телевизионных каналов (в том числе и для интернет-телевизионного канала ANN.az). Данный инцидент связан не с профессиональной деятельностью Расима Алиева, а с его личной перепиской в интернете, которая не была опубликована в официальной прессе, что однозначно делает невозможным связь его смерти с профессиональной деятельностью.

Во-вторых, генеральный секретарь СЕ в данном заявлении представил Расима Алиева в качестве директора Института свободы и безопасности репортеров, и в конце заявления особенно подчеркнул, что данный институт является НПО, защищающим права журналистов и сотрудников СМИ. Этим Т.Ягланд, целенаправленно политизировав это событие, привлек к нему внимание мировой прессы и усугубил положение моего подзащитного. На самом деле, директором вышеуказанной организации является Эмин Гусейнов, проживающий на данный момент в Швейцарии, а покойный Расим Алиев никакого отношения к организации не имел.

Думаю, что целью данного поведения господина Т.Ягланда было формирование отрицательного мнения об Азербайджане. Поэтому считаю, что в интересах государства важно подчеркнуть эту фальсификацию господина Ягланда и по соответствующим дипломатическим каналам требовать от Совета Европы опровержения данного заявления".

Напомним, что 8 августа приблизительно в 18:00 житель Баку Алиев Расим Магомедали оглу 1984 года рождения был избит группой неизвестных лиц перед магазином "Байыл маркет" на территории поселка Байыл Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05:00.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города.

Дело, которое находится под особым контролем главы государства и вызвало большой общественный резонанс, было раскрыто в кратчайшие сроки, были установлены и привлечены к следствию подозреваемые в его совершении.

На предварительном следствии выяснилось, что 6 августа Джавид Гусейнов, 1988 года рождения, уроженец Джабраильского района, при ответе на вопросы журналистов после матча "Габала" - "Аполлон" (Кипр), который состоялся в Баку, повел себя неподобающе, после чего видеооператор сайта Ann.tv Расим Алиев раскритиковал его на своей странице в Facebook, и поэтому Д.Гусейнов позвонил Р.Алиеву, требуя от него опровержения его слов.

После этого двоюродный брат Д.Гусейнова, 1994 года рождения, уроженец города Баку Эльшан Исмаилов позвонил Р. Алиеву и потребовал опровергнуть свои слова, на этой почве между ними возник конфликт. В результате Эльшан Гусейнов позвал своих знакомых Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева в целях отомстить Р.Алиеву, они встретились с последним 8 августа примерно в 16 часов перед магазином "Байыл маркет" в поселке Байыл, где избили Р.Алиева, нанося ему удары руками и ногами, тем самым причинив тяжелые телесные травмы с повреждениями внутренних органов, после чего скрылись с места происшествия. Р.Алиев на машине скорой помощи был доставлен в 1-й клинический медицинский центр, где был прооперирован. Однако несмотря на это, спасти его не удалось и он скончался 9 августа приблизительно в 05.00.

В ходе следствия выяснилось, что один из участников группы Ариф Алиев сломал телефон iPHONE-5, принадлежащий Р.Алиеву, и выбросил его в мусорное урну неподалеку от дома торжеств "Арзу" в поселке Бакиханова, где он проживает. Данный телефон был изъят в качестве вещественного доказательства и прикреплен к уголовному делу.

Проводятся мероприятия по выявлению других вещественных доказательств.

Э.Исмаилов, С.Мустафаев, Д.Мамедов, К.Мадатов и А.Алиев были признаны виновными в совершении деяний, предусмотренных в ст. 126.3 Уголовного кодекса, в их отношении избрана мера пресечения арест.

На данной стадии следствия Джавид Гусейнов обвинен по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления), так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении при организаторстве его двоюродного брата Э.Исмаилова, а после совершения преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. Решением суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

Следственно-оперативная группа расследует предположения о совершении преступления по подстрекательству Д.Гусейнова.