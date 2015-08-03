Адвокат: Бизнесмен Стерлигов не может вернуться в Россию

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Российский бизнесмен Герман Стерлигов не может вернуться в Россию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил адвокат бизнесмена Артур Айрапетов в эфире радиостанции "Коммерсант-ФМ" в понедельник.

По словам адвоката, Стерлигов пытался вернуться из непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики" в Москву, но при попытке вылететь из аэропорта в Армении был предупрежден о возможности задержания.

"При попытке вылететь в Москву армянские пограничники предупредили Стерлигова, что он может быть задержан при въезде в Россию в связи с международным розыском", - сообщает радиостанция со ссылкой на слова Айрапетова.

Отметим, что Азербайджан объявил Стерлигова в международный розыск с избранием ему меры пресечения в виде ареста за незаконный визит в Нагорный Карабах.

22 июля Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Г.Стерлигова, обвинив его в нарушении законов о государственной границе и о паспортах, а также требований Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.