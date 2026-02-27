Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Абий Ахмед Али: Эфиопия и Азербайджан договорились углублять партнерство

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 12:31
    Сотрудничество между Эфиопией и Азербайджаном в последние годы неуклонно расширяется, и стороны выразили готовность к его дальнейшему укреплению и развитию.

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али написал на своей странице в соцсети Х.

    "За последние несколько лет наше партнерство неуклонно расширялось, чему способствовали недавнее экономическое сотрудничество в авиационном секторе, сотрудничество в промышленных парках и зонах свободной торговли, а также совместные проекты между эфиопскими инвестиционными холдингами и их азербайджанским коллегой. Эти инициативы заложили прочную основу для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений, которые в ходе сегодняшних углубленных обсуждений мы договорились еще больше укреплять и развивать", - отметил Абий Ахмед Али.

    Премьер-министр, находящийся с официальным визитом в Баку, также выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву "за теплый и радушный прием, оказанный в ходе его первого официального визита в страну".

    Отметим, что президент Азербайджана и премьер Эфиопии провели сегодня переговоры в Баку.

