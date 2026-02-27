Абий Ахмед Али: Эфиопия и Азербайджан договорились углублять партнерство

Сотрудничество между Эфиопией и Азербайджаном в последние годы неуклонно расширяется, и стороны выразили готовность к его дальнейшему укреплению и развитию.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али написал на своей странице в соцсети Х.

"За последние несколько лет наше партнерство неуклонно расширялось, чему способствовали недавнее экономическое сотрудничество в авиационном секторе, сотрудничество в промышленных парках и зонах свободной торговли, а также совместные проекты между эфиопскими инвестиционными холдингами и их азербайджанским коллегой. Эти инициативы заложили прочную основу для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений, которые в ходе сегодняшних углубленных обсуждений мы договорились еще больше укреплять и развивать", - отметил Абий Ахмед Али.

Премьер-министр, находящийся с официальным визитом в Баку, также выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву "за теплый и радушный прием, оказанный в ходе его первого официального визита в страну".

Отметим, что президент Азербайджана и премьер Эфиопии провели сегодня переговоры в Баку.