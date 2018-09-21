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    Абдулатипов предлагает создать Каспийскую межпарламентскую ассамблею

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Специальный представитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов предлагает создать Каспийскую межпарламентскую ассамблею. Она будет способствовать развитию экономических и гуманитарных отношений.

    Как передает Report, об этом сообщил в четверг ТАСС Абдулатипов в Астрахани.

    "Я на днях выступал в Госдуме, в том числе я предложил создать Каспийскую межпарламентскую ассамблею. Ассамблея должна заниматься адаптацией законодательства стран друг к другу, ускорением принятия законов в соответствии с подписанными международными договорами. Кроме того, межпарламентские контакты - это развитие гуманитарных и экономических связей", - сказал Абдулатипов.

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