Абдельмаджид Наджар: Ислам подвергается целенаправленной дискриминации

Абдельмаджид Наджар: Ислам подвергается целенаправленной дискриминации

Ислам подвергается целенаправленной дискриминации на уровне законодательства и общественного сознания, "мощным оружием" здесь служат СМИ и социальные сети.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Международного союза мусульманских ученых Катара Абдельмаджид Наджар в ходе панельной дискуссии на международной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

"Современные медиа и социальные сети часто искажают ислам, формируя у широкой аудитории стереотипы и предвзятое отношение к религии, которая на самом деле проповедует мудрость, справедливость и мир", - сказал он.

Наджар подчеркнул, что причиной растущей исламофобии является в том числе и недостаточная информированность обществ о об этой религии. "Невежество порождает страх и ненависть. Мы видим, как по мере распространения дезинформации растет число предвзятых суждений и враждебных проявлений против мусульман", - отметил он.

Абдельмаджид Наджар также выразил обеспокоенность тем, что в ряде стран антиисламские настроения проявляются даже на уровне законодательства.

"Во Франции, например, действует запрет ношения хиджаба. Это попытка ограничить базовые права человека под видом нейтралитета. Более того, подобные меры находят поддержку среди части населения, что говорит о глубоко укоренившихся предрассудках", — подчеркнул он.