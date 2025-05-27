О нас

Абдельмаджид Наджар: Ислам подвергается целенаправленной дискриминации

Абдельмаджид Наджар: Ислам подвергается целенаправленной дискриминации Абдельмаджид Наджар: Ислам подвергается целенаправленной дискриминации
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 10:45
Абдельмаджид Наджар: Ислам подвергается целенаправленной дискриминации

Ислам подвергается целенаправленной дискриминации на уровне законодательства и общественного сознания, "мощным оружием" здесь служат СМИ и социальные сети.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Международного союза мусульманских ученых Катара Абдельмаджид Наджар в ходе панельной дискуссии на международной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

"Современные медиа и социальные сети часто искажают ислам, формируя у широкой аудитории стереотипы и предвзятое отношение к религии, которая на самом деле проповедует мудрость, справедливость и мир", - сказал он.

Наджар подчеркнул, что причиной растущей исламофобии является в том числе и недостаточная информированность обществ о об этой религии. "Невежество порождает страх и ненависть. Мы видим, как по мере распространения дезинформации растет число предвзятых суждений и враждебных проявлений против мусульман", - отметил он.

Абдельмаджид Наджар также выразил обеспокоенность тем, что в ряде стран антиисламские настроения проявляются даже на уровне законодательства.

"Во Франции, например, действует запрет ношения хиджаба. Это попытка ограничить базовые права человека под видом нейтралитета. Более того, подобные меры находят поддержку среди части населения, что говорит о глубоко укоренившихся предрассудках", — подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Abdelmacid Nacar: İslam məqsədyönlü ayrı-seçkiliyə məruz qalır
Версия на английском языке Abdelmadjid Najjar: Islam faces targeted discrimination

Другие новости из категории

Ицхак Герцог: Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество во многих сферах
Ицхак Герцог: Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество во многих сферах
27 мая 2025 г. 12:14
Генеральный секретарь СНГ поздравил президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь СНГ поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2025 г. 12:11
Хусейн Ишыксал: Одной из коренных причин исламофобии являются социальные призывы мусульман в Европе
Хусейн Ишыксал: Одной из коренных причин исламофобии являются социальные призывы мусульман в Европе
27 мая 2025 г. 11:50
Король Испании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Испании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2025 г. 11:46
Президент Узбекистана планирует совершить визит в Азербайджан
Президент Узбекистана планирует совершить визит в Азербайджан
27 мая 2025 г. 11:44
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
27 мая 2025 г. 11:37
Председатель ZMD: Немусульмане также должны бороться с исламофобией
Председатель ZMD: Немусульмане также должны бороться с исламофобией
27 мая 2025 г. 11:36
Председатель EULEMA: Азербайджан может служить примером в борьбе с исламофобией
Председатель EULEMA: Азербайджан может служить примером в борьбе с исламофобией
27 мая 2025 г. 11:27
Агиль Ширинов: В Европе с давних времен формировался негативный образ ислама и мусульман
Агиль Ширинов: В Европе с давних времен формировался негативный образ ислама и мусульман
27 мая 2025 г. 11:21
Президент Палестины поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева
Президент Палестины поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева
27 мая 2025 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi