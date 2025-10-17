Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Аббас Аббасов: Колониальные зверства Бельгии в Африке - ужасающий пример человеческих страданий

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 11:52
    Аббас Аббасов: Колониальные зверства Бельгии в Африке - ужасающий пример человеческих страданий

    Зверства, совершенные Бельгией в колониальный период в Африке, являются одними из ужасающих примеров человеческих страданий.

    Как сообщили Report в Бакинской инициативной группе (БИГ), данное мнение выразил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению, которая состоялась в Варшаве (Польша).

    В конференции приняли участие представители 57 стран-членов ОБСЕ, институтов ОБСЕ и других исполнительных структур, межправительственных организаций и НПО.

    Аббасов выступил на трех пленарных заседаниях конференции, посвященных таким глобальным проблемам, как расизм, ксенофобия, дискриминация, религиозная нетерпимость, торговля людьми и фундаментальные свободы.

    Он с сожалением отметил, что ряд стран по-прежнему продолжают свою колониальную и неоколониальную политику, и представил реальные факты о горьких последствиях этого.

    Напомнив о зверствах, совершенных Бельгией в Африке, он представил Конго как один из самых ужасных примеров эксплуатации и человеческих страданий.

    Он назвал несправедливым тот факт, что совершенные в Африке преступления против человечности до сих пор не получили должной оценки со стороны международного сообщества. Аббасов напомнил, что в колониальный период в Конго Бельгия уничтожала местные религии или насильно навязывала культурные нормы.

    Исполнительный директор БИГ также отметил, что на заморских территориях Франции – в таких регионах, как Канаки-Новая Каледония, Гваделупа, Мартиника и Майотта – коренные народы живут в статусе граждан второго сорта. По его словам, местное население в Карибском бассейне систематически исключается из процессов принятия решений и лишается равных экономических возможностей. На острове Майотта мусульмане, составляющие большинство населения, подвергаются политике преднамеренной изоляции, а остров превращен в военизированную крепость.

    Аббасов добавил, что во Французской Гвиане и на Реюньоне экономическая зависимость, безработица и экологические катастрофы вынуждает местное население покинуть свои дома, они попадают в сети преступных сообществ, занимающихся торговлей людьми. По его словам, торговля людьми на указанных территориях - это современное продолжение колониального рабства.

    Бакинская инициативная группа Аббас Аббасов Бельгия Африка зверства ОБСЕ Франция
    Фото
    Abbas Abbasov: Belçikanın Afrikada törətdiyi vəhşiliklər insan əzabının ən dəhşətli nümunələrindən biridir
    Фото
    BIG official condemns colonial-era atrocities at OSCE conference

    Последние новости

    12:32

    За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатов

    Происшествия
    12:26

    ММ ратифицировал документ о присоединении к Конвенции о морской навигации

    Милли Меджлис
    12:25

    Эльгюн Сафаров: Необходимы поправки в законодательство для борьбы с кибербуллингом

    Индивидуальные
    12:24

    Открывший стрельбу в воинской части в Подмосковье покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:19

    МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчин

    Происшествия
    12:16

    В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сын

    В регионе
    12:15

    ММ ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

    Милли Меджлис
    12:14

    Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопления

    Энергетика
    12:14
    Фото

    Университеты обороны Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум

    Армия
    Лента новостей