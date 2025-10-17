Аббас Аббасов: Колониальные зверства Бельгии в Африке - ужасающий пример человеческих страданий

Зверства, совершенные Бельгией в колониальный период в Африке, являются одними из ужасающих примеров человеческих страданий.

Как сообщили Report в Бакинской инициативной группе (БИГ), данное мнение выразил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению, которая состоялась в Варшаве (Польша).

В конференции приняли участие представители 57 стран-членов ОБСЕ, институтов ОБСЕ и других исполнительных структур, межправительственных организаций и НПО.

Аббасов выступил на трех пленарных заседаниях конференции, посвященных таким глобальным проблемам, как расизм, ксенофобия, дискриминация, религиозная нетерпимость, торговля людьми и фундаментальные свободы.

Он с сожалением отметил, что ряд стран по-прежнему продолжают свою колониальную и неоколониальную политику, и представил реальные факты о горьких последствиях этого.

Напомнив о зверствах, совершенных Бельгией в Африке, он представил Конго как один из самых ужасных примеров эксплуатации и человеческих страданий.

Он назвал несправедливым тот факт, что совершенные в Африке преступления против человечности до сих пор не получили должной оценки со стороны международного сообщества. Аббасов напомнил, что в колониальный период в Конго Бельгия уничтожала местные религии или насильно навязывала культурные нормы.

Исполнительный директор БИГ также отметил, что на заморских территориях Франции – в таких регионах, как Канаки-Новая Каледония, Гваделупа, Мартиника и Майотта – коренные народы живут в статусе граждан второго сорта. По его словам, местное население в Карибском бассейне систематически исключается из процессов принятия решений и лишается равных экономических возможностей. На острове Майотта мусульмане, составляющие большинство населения, подвергаются политике преднамеренной изоляции, а остров превращен в военизированную крепость.

Аббасов добавил, что во Французской Гвиане и на Реюньоне экономическая зависимость, безработица и экологические катастрофы вынуждает местное население покинуть свои дома, они попадают в сети преступных сообществ, занимающихся торговлей людьми. По его словам, торговля людьми на указанных территориях - это современное продолжение колониального рабства.