4SIM: Более 70 тыс. граждан Азербайджана получили бесплатный доступ к Coursera

Более 70 тыс. граждан Азербайджана получили бесплатный доступ к 21 тыс. онлайн-курсов на платформе Coursera, включая программы по искусственному интеллекту.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, в Азербайджане реализуется ряд программ, направленных на развитие цифровых навыков и подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта.

"На протяжении более трех лет мы предоставляем бесплатный доступ к платформе Coursera более чем 70 тыс. граждан Азербайджана. Они могут изучать более 21 тыс. онлайн-курсов, в том числе большое количество программ, связанных с искусственным интеллектом", - сказал Джафаров.

Он сообщил, что с помощью искусственного интеллекта на азербайджанский язык переведено более 3 тыс. курсов, назвав это одним из положительных примеров применения технологии.

По словам Джафарова, недавно было подписано соглашение с OpenAI, которое позволит более чем 500 тыс. азербайджанских студентов изучать искусственный интеллект.

"Мы также недавно подписали соглашения со SpaceX AI, Chrome и другими компаниями. Новые проекты и партнерства продолжают приходить в регион", - отметил он.

Исполнительный директор 4SIM подчеркнул, что для развития искусственного интеллекта большое значение имеет кадровый потенциал.

"Поэтому мы меняем учебные программы в школах и обучаем студентов новым навыкам. В Азербайджане реализуется множество совместных программ двойных дипломов с различными университетами", - сказал Джафаров.

Он также рассказал о создании в Азербайджане инновационного центра Sabah City Innovation Hub.

"Недавно в присутствии президента мы открыли Sabah City Innovation Hub. Мы пытаемся создать на небольшой территории площадью 20 гектаров своего рода "Силиконовую долину" Азербайджана", - заявил он.

На территории хаба расположены три университета и более 30 лабораторий. Здесь уже работают свыше 100 стартапов, а еще более 100 IT-компаний планируют разместить свои подразделения.

"Таким образом, мы хотим обеспечить взаимодействие промышленности и науки. Учитывая потребности бизнеса, мы стремимся связать университеты и стартапы с необходимыми знаниями и практическим опытом", - отметил Джафаров.

Он также обратил внимание на потенциал региона в сфере развития искусственного интеллекта.

"Если рассматривать регион в целом, речь идет примерно о 150 млн человек. При этом его совокупный потенциал составляет почти $700 млрд", - сказал глава 4SIM.

По его словам, страны региона не могут конкурировать с США и Китаем в создании технологий искусственного интеллекта, однако способны активно внедрять их в различные сферы жизни.

Джафаров подчеркнул необходимость инвестиций в создание центров обработки данных и вычислительные мощности.

"В мире искусственного интеллекта есть три категории участников: создатели - makers, пользователи - takers и формирующие правила игры - shapers", - пояснил он.

По словам Джафарова, США и Китай в основном относятся к категории создателей, разрабатывая большое количество продуктов на основе искусственного интеллекта.

"Страны региона могут быть активными пользователями этих технологий, одновременно развивая собственные большие языковые модели и глобальные инструменты. Таким образом, они также могут стать формирующими правила игры на региональном уровне", - заключил он.