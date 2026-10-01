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    4SIM: Более 70 тыс. граждан Азербайджана получили бесплатный доступ к Coursera

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 14:40
    4SIM: Более 70 тыс. граждан Азербайджана получили бесплатный доступ к Coursera

    Более 70 тыс. граждан Азербайджана получили бесплатный доступ к 21 тыс. онлайн-курсов на платформе Coursera, включая программы по искусственному интеллекту.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    По его словам, в Азербайджане реализуется ряд программ, направленных на развитие цифровых навыков и подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта.

    "На протяжении более трех лет мы предоставляем бесплатный доступ к платформе Coursera более чем 70 тыс. граждан Азербайджана. Они могут изучать более 21 тыс. онлайн-курсов, в том числе большое количество программ, связанных с искусственным интеллектом", - сказал Джафаров.

    Он сообщил, что с помощью искусственного интеллекта на азербайджанский язык переведено более 3 тыс. курсов, назвав это одним из положительных примеров применения технологии.

    По словам Джафарова, недавно было подписано соглашение с OpenAI, которое позволит более чем 500 тыс. азербайджанских студентов изучать искусственный интеллект.

    "Мы также недавно подписали соглашения со SpaceX AI, Chrome и другими компаниями. Новые проекты и партнерства продолжают приходить в регион", - отметил он.

    Исполнительный директор 4SIM подчеркнул, что для развития искусственного интеллекта большое значение имеет кадровый потенциал.

    "Поэтому мы меняем учебные программы в школах и обучаем студентов новым навыкам. В Азербайджане реализуется множество совместных программ двойных дипломов с различными университетами", - сказал Джафаров.

    Он также рассказал о создании в Азербайджане инновационного центра Sabah City Innovation Hub.

    "Недавно в присутствии президента мы открыли Sabah City Innovation Hub. Мы пытаемся создать на небольшой территории площадью 20 гектаров своего рода "Силиконовую долину" Азербайджана", - заявил он.

    На территории хаба расположены три университета и более 30 лабораторий. Здесь уже работают свыше 100 стартапов, а еще более 100 IT-компаний планируют разместить свои подразделения.

    "Таким образом, мы хотим обеспечить взаимодействие промышленности и науки. Учитывая потребности бизнеса, мы стремимся связать университеты и стартапы с необходимыми знаниями и практическим опытом", - отметил Джафаров.

    Он также обратил внимание на потенциал региона в сфере развития искусственного интеллекта.

    "Если рассматривать регион в целом, речь идет примерно о 150 млн человек. При этом его совокупный потенциал составляет почти $700 млрд", - сказал глава 4SIM.

    По его словам, страны региона не могут конкурировать с США и Китаем в создании технологий искусственного интеллекта, однако способны активно внедрять их в различные сферы жизни.

    Джафаров подчеркнул необходимость инвестиций в создание центров обработки данных и вычислительные мощности.

    "В мире искусственного интеллекта есть три категории участников: создатели - makers, пользователи - takers и формирующие правила игры - shapers", - пояснил он.

    По словам Джафарова, США и Китай в основном относятся к категории создателей, разрабатывая большое количество продуктов на основе искусственного интеллекта.

    "Страны региона могут быть активными пользователями этих технологий, одновременно развивая собственные большие языковые модели и глобальные инструменты. Таким образом, они также могут стать формирующими правила игры на региональном уровне", - заключил он.

    Фариз Джафаров Coursera Региональный форум CAMCA 2026
    4SİM: 70 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı "Coursera"ya pulsuz çıxış əldə edib
    4SIM: Over 70,000 Azerbaijani citizens gained free access to Coursera
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