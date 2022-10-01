28 обвиняемых в совершении преступлений экстрадированы в Азербайджан в прошлом году

28 обвиняемых в совершении преступлений и скрывшихся за рубежом были экстрадированы в Азербайджан в прошлом году.
Как передает Report, об этом сообщил Генпрокурор в статье, опубликованной в официальных СМИ.
"В то же время были успешно исполнены 104 запроса о правовой помощи, поступившие от иностранных государств. Из 228 запросов о юридической помощи, направленных Генпрокуратурой в другие страны 68 исполнено, 3 - отклонено и 157 в настоящее время находятся на рассмотрении”, - подчеркнул генеральный прокурор Азербайджана.