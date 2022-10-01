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28 обвиняемых в совершении преступлений экстрадированы в Азербайджан в прошлом году

28 обвиняемых в совершении преступлений экстрадированы в Азербайджан в прошлом году В прошлом году 28 обвиняемых, совершивших преступления и скрывшихся от следствия, были экстрадированы за пределы страны.
Внешняя политика
1 октября 2022 г. 09:55
28 обвиняемых в совершении преступлений экстрадированы в Азербайджан в прошлом году

28 обвиняемых в совершении преступлений и скрывшихся за рубежом были экстрадированы в Азербайджан в прошлом году.

Как передает Report, об этом сообщил Генпрокурор в статье, опубликованной в официальных СМИ.

"В то же время были успешно исполнены 104 запроса о правовой помощи, поступившие от иностранных государств. Из 228 запросов о юридической помощи, направленных Генпрокуратурой в другие страны 68 исполнено, 3 - отклонено и 157 в настоящее время находятся на рассмотрении”, - подчеркнул генеральный прокурор Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Cinayət törədərək gizlənən 28 nəfər ötən bir ildə ölkəyə ekstradisiya edilib

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