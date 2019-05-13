10-летие Восточного партнерства: Сотрудничество Азербайджана и ЕС в фактах и цифрах

Программа "Восточное партнерство" отмечает в этом месяце свое десятилетие. Запущенная в 2009 году программа нацелена на углубление и укрепление отношений между Европейским Союзом (ЕС), его государствами-членами и его шестью восточными соседями: Азербайджаном, Грузией, Арменией, Беларусью, Молдовой и Украиной.

Десятилетие – достаточно важная веха, чтобы можно было подвести какие-то промежуточные итоги этой инициативы.

Report представляет основные моменты сотрудничества Азербайджана и ЕС в фактах и цифрах.

Отношения Европейского Союза с Азербайджаном основаны на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, вступившим в силу в 1999 году. В феврале 2017 года ЕС и Азербайджан начали переговоры о новом соглашении, которое должно придать новый импульс политическому диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, в настоящее время стороны готовятся завершить переговоры по тексту этого документа.

Укрепление экономического сотрудничества

ЕС – торговый партнер номер один для Азербайджана, он занимает первое место по экспорту и импорту. ЕС также является самым крупным инвестором как в нефтяном, так и в других секторах экономики. За последние 10 лет объемы торговли ЕС с Азербайджаном выросли на 28%.

ЕС поддержал 13 тыс. компаний в Азербайджане, предоставив им финансирование, возможности для обучения и помощь в выходе на новые рынки посредством инициативы EU4Business.

C 2009 года 11 000 азербайджанских компаний было предоставлено 207 млн евро в виде кредитов под гарантии ЕС.

ЕС также поддерживает запущенную Азербайджаном программу экономической диверсификации, реализуемую, в частности, через помощь в получении образования и региональное развитие, а также в вопросах улучшения инвестиционного и бизнес-климата.

Азербайджан активно сотрудничает с ЕС посредством проектов Twinning, которые объединяют опыт государственного сектора из стран-членов ЕС и стран-бенефициаров.

За последние 10 лет свыше 25 министерств и государственных учреждений Азербайджана приняли участие в почти 50 проектах Twinning, благодаря чему они смогли воспользоваться европейскими ноу-хау в сфере технологий и перенять опыт госслужащих из стран ЕС. Этот вид сотрудничества способствует разработке и совершенствованию законодательства в соответствии со стандартами ЕС.

Почти 50 проектов Twinning за 10 лет: 34 завершены, 11 действуют сейчас, 1 – в стадии подготовки.

Энергетическое сотрудничество

Азербайджан – стратегический энергетический партнер для ЕС, он играет ключевую роль в снабжении рынка ЕС энергетическими ресурсами Каспийского бассейна.

Азербайджан снабдит рынок ЕС газовыми ресурсами Каспийского бассейна по Южному газовому коридору.

В 2016 году ЕС запустил новую региональную программу EU4Energy, которая поддерживает страны Восточного партнерства, в том числе Азербайджан, в достижении их целей в области энергетической политики и повышении их энергоэффективности.

Азербайджан пользуется преимуществами своего выгодного расположения на перекрестке транспортных путей, соединяющих cевер и юг, восток и запад. Страна инвестировала в такие важные инфраструктурные проекты как порт Баку и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. ЕС предоставляет техническое ноу-хау, например, Бакинскому порту и связанной с ним Зоне свободной торговли.

В 2014 году вступили в силу Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Азербайджаном. Теперь гражданам Азербайджана, особенно тем, кто путешествует частным образом, гораздо проще и дешевле получить краткосрочные визы, которые позволяют им ездить в большинство стран ЕС.

Кроме того, определенной категории лиц, например, студентам программы Erasmus+ , визы выдаются бесплатно.

Образование

В рамках сотрудничества Азербайджана и ЕС особое внимание уделяется профессиональному обучению и подготовке, чтобы навыки рабочей силы в стране наилучшим образом соответствовали потребностям работодателей.

В 2015-2018 годах программа ЕС Erasmus+ предоставила почти 1300 студентам и преподавателям из Азербайджана возможность учиться и преподавать самим в странах ЕС, а почти 700 европейцам посетить Азербайджан. Кроме того, свыше 2800 молодых людей и молодежных работников из Азербайджана приняли участие в краткосрочных обменах, программах мобильности, в обучении и волонтерских проектах.

Мультикультурализм

В декабре 2016 года в Баку прошла Международная конференция "Межрелигиозная толерантность и роль СМИ", а в сентябре 2017 года и в июне 2018 года для делегаций лидеров различных религиозных общин Азербайджана были организованы визиты в несколько учреждений ЕС в Брюсселе.

Кроме того, последние три года в Баку ежегодно проводится фестиваль европейской толерантности "Imagine Euro Tolerance Festival", направленный на пропаганду ценностей межкультурного диалога и терпимости через различные виды искусства. В апреле 2019 года в Баку прошла конференция, посвященная межрелигиозному диалогу.