Состоялась встреча президента Азербайджана и президента Болгарии в формате один на один

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Роcеном Плевнелиевым в формате один на один. Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах.

На встрече была подчеркнута значимость закладки в Азербайджане фундамента "Южного газового коридора" с точки зрения международного сотрудничества. Стороны отметили наличие перспектив для дальнейшего расширения экономического сотрудничества. Во время беседы обсуждались двусторонние отношения и международные вопросы.