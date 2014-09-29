Президент Азербайджана принял участие в открытии детского сада "Дружба" в Астрахани

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В российском городе Астрахань состоялось открытие детского сада "Дружба", построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при средней школе номер 11, носящей имя великого лидера.

Как сообщает Report, президент Азербайджана, находящийся в Астрахани с рабочим визитом, выступил на церемонии открытия детского сада.

Президент ознакомился с фотостендом, установленным в фойе здания и рассказывающем о жизни и политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева, визитах главы государства Ильхама Алиева в Астрахань, работах, проведенных в этом городе по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

И. Алиев был проинформирован о том, что детский сад рассчитан на 140 мест. Здесь будут воспитываться как дети азербайджанцев, проживающих в Астрахани, так и дети из местных семей. В целом в этом дошкольном учреждении предусмотрено функционирование 6 групп для детей от 2-х до 6-ти лет. Детский сад оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем. Спортивный и музыкальный залы и другие комнаты, созданные для детей, отвечают самым современным требованиям.

Отметим, что закладка фундамента детского сада состоялась в 2013 году при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.