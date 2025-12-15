Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Вьетнам передал США останки военнослужащих, пропавших в годы войны

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 08:49
    Вьетнам передал США останки военнослужащих, пропавших в годы войны

    Вьетнам передал Соединенным Штатам останки, предположительно принадлежащих американским военнослужащим, пропавшим без вести во время войны в Индокитае.

    Как передает Report, об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

    В 171-й по счету церемонии, прошедшей в ханойском военном аэропорту Залям, приняли участие заместитель министра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Чиен и сотрудники управления по поиску пропавших без вести Министерства национальной обороны. Американскую сторону представляли посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер и персонал агентства по учету военнопленных и погибших во время военных действий при военном министерстве США во главе с его директором Келли Маккигом.

    Останки были обнаружены во время недавней поисковой экспедиции в провинции Лаокай. Вьетнамские и американские судебно-медицинские эксперты уже провели предварительную экспертизу и пришли к выводу, что останки могут принадлежать американским солдатам, пропавшим без вести во время войны. Теперь они будут отправлены в лабораторию американских вооруженных сил на Гавайях для дальнейшей экспертизы и идентификации.

    Посол США выразил глубокую благодарности американской стороны правительству Вьетнама за его твердую приверженность гуманитарной инициативе по репатриации останков погибших военнослужащих, назвав это доказательством углубления международного сотрудничества, которое стало основой нормализации и развития двусторонних отношений Вашингтона и Ханоя.

    Вьетнам война США
    Elvis

    Последние новости

    09:43

    Стартует VII тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин

    Командные
    09:34

    СМИ: 12 камбоджийцев погибли в конфликте с Таиландом

    Другие страны
    09:34

    Президент Казахстана посетит Японию на этой неделе

    Другие страны
    09:31

    В Бишкеке горит рынок

    Другие страны
    09:26

    Правительство Австралии пересмотрит закон об оружии на фоне произошедшего теракта

    Другие страны
    09:21

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2025)

    Финансы
    09:21
    Фото

    Адиль Керимли заявил о значении Альянса цивилизаций ООН для международного сотрудничества

    Kультурная политика
    09:02

    Один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГИЛ

    Другие страны
    08:49

    Вьетнам передал США останки военнослужащих, пропавших в годы войны

    Другие страны
    Лента новостей