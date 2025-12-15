Вьетнам передал США останки военнослужащих, пропавших в годы войны

Вьетнам передал Соединенным Штатам останки, предположительно принадлежащих американским военнослужащим, пропавшим без вести во время войны в Индокитае.

Как передает Report, об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

В 171-й по счету церемонии, прошедшей в ханойском военном аэропорту Залям, приняли участие заместитель министра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Чиен и сотрудники управления по поиску пропавших без вести Министерства национальной обороны. Американскую сторону представляли посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер и персонал агентства по учету военнопленных и погибших во время военных действий при военном министерстве США во главе с его директором Келли Маккигом.

Останки были обнаружены во время недавней поисковой экспедиции в провинции Лаокай. Вьетнамские и американские судебно-медицинские эксперты уже провели предварительную экспертизу и пришли к выводу, что останки могут принадлежать американским солдатам, пропавшим без вести во время войны. Теперь они будут отправлены в лабораторию американских вооруженных сил на Гавайях для дальнейшей экспертизы и идентификации.

Посол США выразил глубокую благодарности американской стороны правительству Вьетнама за его твердую приверженность гуманитарной инициативе по репатриации останков погибших военнослужащих, назвав это доказательством углубления международного сотрудничества, которое стало основой нормализации и развития двусторонних отношений Вашингтона и Ханоя.