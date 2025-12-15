Адиль Керимли заявил о значении Альянса цивилизаций ООН для международного сотрудничества
Kультурная политика
- 15 декабря, 2025
- 09:21
Альянс цивилизаций ООН (UNAOC) является важной международной платформой для укрепления глобального диалога и взаимопонимания.
Как сообщили Report в Министерстве культуры, об этом министр культуры Азербайджана Адиль Керимли заявил на встрече высокого уровня Группы друзей UNAOC, состоявшейся 14 декабря в Эр-Рияде в рамках XI Глобального форума UNAOC.
Министр рассказал об исторически сложившейся атмосфере толерантности в Азербайджане и подчеркнул роль содействия межкультурному диалогу, защиты мультикультурных ценностей и культурной дипломатии в развитии международного сотрудничества.
Керимли также затронул инициативы, реализуемые Азербайджаном в рамках сотрудничества с UNAOC по содействию межрелигиозному диалогу.
