Адиль Керимли заявил о значении Альянса цивилизаций ООН для международного сотрудничества

Альянс цивилизаций ООН (UNAOC) является важной международной платформой для укрепления глобального диалога и взаимопонимания.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, об этом министр культуры Азербайджана Адиль Керимли заявил на встрече высокого уровня Группы друзей UNAOC, состоявшейся 14 декабря в Эр-Рияде в рамках XI Глобального форума UNAOC.

Министр рассказал об исторически сложившейся атмосфере толерантности в Азербайджане и подчеркнул роль содействия межкультурному диалогу, защиты мультикультурных ценностей и культурной дипломатии в развитии международного сотрудничества.

Керимли также затронул инициативы, реализуемые Азербайджаном в рамках сотрудничества с UNAOC по содействию межрелигиозному диалогу.