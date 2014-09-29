Посол Украины провел встречу с замглавой МИД Азербайджана

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября состоялась встреча посла Украины в Азербайджане Александра Мищенко с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедкулиевым. Как сообщили Report в посольстве Украины в Азербайджане, во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития азербайджано-украинских стратегических отношений в контексте взаимодействия в рамках международных экономических организаций.