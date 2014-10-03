ПАСЕ внесла изменения в процедуры мониторинга стран

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) внесла изменения в процедуры мониторинга. Как сообщает Report, соответствующая резолюция была принята в рамках осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

При вступлении в Совет Европы страны брали на себя ряд обязательств, исполнение которых подвергалось ежегодному мониторингу. По мере выполнения этих обязательств страна или оставалась под мониторингом, или становилась частью мониторингового механизма. Страны "старой демократии" (Германия, Великобритания и другие) мониторинговым процедурам не подвергались.

В принятом ПАСЕ документе отмечается, что "чтобы гарантировать соблюдение обязательств стран совета, не подпадающих под мониторинг, комиссия будет проводить периодические обзоры групп по страновому принципу".

В настоящий момент под мониторингом ПАСЕ находится 10 стран: Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Черногория, Молдавия, Россия, Сербия и Украина.