ЕСПЧ огласит решение по делу председателя ВС ПНФА Гасана Каримова

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласит решение касательно жалобы председателя ВС ПНФА Гасана Каримова. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ, Г. Каримов обратился в суд в связи с имевшими место, по его мнению, нарушениями на парламентских выборах 2005 года. Кандидат от оппозиции, потерпевший поражение на парламентских выборах в ноябре 2005, Г. Каримов подал жалобу в связи с тем, что национальные власти отклонили его призыв к созданию специальных избирательных участков для военнослужащих в его избирательном округе.

Апелляционный суд отклонил жалобу Г. Каримова в ноябре 2005, отметив, что он не в состоянии обеспечить надежные доказательства того, что имело место нарушение. Это решение было впоследствии подтверждено Верховным судом. В декабре 2005 года Конституционный суд Азербайджана подтвердил результаты выборов в большинстве избирательных округов, в том числе в избирательном округе Г. Каримова.