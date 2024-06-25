Президент Ильхам Алиев поздравил словенского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Словения – Днем государственности.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-словенских отношений в русле дружбы, продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Словении желаю спокойствия и благополучия".