О нас

Президент Ильхам Алиев поздравил словенского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил словенского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника страны.
Внешняя политика
25 июня 2024 г. 11:12
Президент Ильхам Алиев поздравил словенского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Словения – Днем государственности.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-словенских отношений в русле дружбы, продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Словении желаю спокойствия и благополучия".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Slovenian counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev sloveniyalı həmkarını təbrik edib

Другие новости из категории

В Шуше проходит международный форум, посвященный молодежи
В Шуше проходит международный форум, посвященный молодежи
25 июня 2024 г. 11:58
Госдеп: Мы продолжаем поддерживать контакты между Баку и Ереваном
Госдеп: Мы продолжаем поддерживать контакты между Баку и Ереваном
25 июня 2024 г. 04:42
Министр: Итальянские компании активно участвуют в восстановлении освобожденных территорий
Министр: Итальянские компании активно участвуют в восстановлении освобожденных территорий
24 июня 2024 г. 20:26
Посол Кыргызстана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову
ФотоПосол Кыргызстана вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову
24 июня 2024 г. 17:38
Посол: Азербайджан всегда уделял большое внимание сотрудничеству с арабским миром
Посол: Азербайджан всегда уделял большое внимание сотрудничеству с арабским миром
24 июня 2024 г. 16:28
Клаар: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поможет раз и навсегда перевернуть страницу вражды
Клаар: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поможет раз и навсегда перевернуть страницу вражды
24 июня 2024 г. 15:54
Спецпредставитель ЕС: Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению
Спецпредставитель ЕС: Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению
24 июня 2024 г. 15:42
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Михал Млынар: Между ООН-Хабитат и Азербайджаном налажены хорошие отношения
Михал Млынар: Между ООН-Хабитат и Азербайджаном налажены хорошие отношения
24 июня 2024 г. 10:56
Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Дагестана
Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Дагестана
24 июня 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi