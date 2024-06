МИД Азербайджана поздравил Словению

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Словению с Национальным днем.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на страницах внешнеполитического ведомства в социальных сетях.

"Поздравляем Словению и ее народ с Национальным днем, выражаем наилучшие пожелания. С Национальным днем, Словения", - отмечается в публикации.