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В Шуше проходит международный форум, посвященный молодежи

В Шуше проходит международный форум, посвященный молодежи В Шуше стартовал международный форум By Youth For Youth, организованный совместно Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).
Внешняя политика
25 июня 2024 г. 11:58
В Шуше проходит международный форум, посвященный молодежи

В Шуше стартовал международный форум By Youth For Youth, организованный совместно Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как сообщает корреспондент Report, в мероприятии принимают участие государственные и правительственные чиновники, руководство и секретариат ИСЕСКО, министры различных стран, представители международных организаций и более 160 молодых людей из 55 стран.

Форум призван стимулировать активное участие молодежи исламского мира в решении глобальных проблем, обсуждение инновационных подходов и создание сети молодых лидеров.

26 июня в Баку пройдут панельные дискуссии, презентации и церемония закрытия мероприятия.

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Версия на английском языке By Youth For Youth forum kicks off in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada gənclərlə bağlı beynəlxalq forum keçirilir

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