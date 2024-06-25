В Шуше проходит международный форум, посвященный молодежи

В Шуше стартовал международный форум By Youth For Youth, организованный совместно Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

В Шуше стартовал международный форум By Youth For Youth, организованный совместно Министерством молодежи и спорта, Фондом Гейдара Алиева и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как сообщает корреспондент Report, в мероприятии принимают участие государственные и правительственные чиновники, руководство и секретариат ИСЕСКО, министры различных стран, представители международных организаций и более 160 молодых людей из 55 стран.

Форум призван стимулировать активное участие молодежи исламского мира в решении глобальных проблем, обсуждение инновационных подходов и создание сети молодых лидеров.

26 июня в Баку пройдут панельные дискуссии, презентации и церемония закрытия мероприятия.