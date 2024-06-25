Генсек ИСЕСКО: Проведение молодежного форума в Шуше способствует миру между народами

Инициатива, связанная с проведением в Шуше международной конференции "Молодежью для молодежи" (By youth for youth), способствует миру между народами.

Инициатива, связанная с проведением в Шуше международной конференции "Молодежью для молодежи" (By youth for youth), способствует миру между народами.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом сказал генеральный секретарь ИСЕСКО Салим аль Малик.

Он поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиеву и азербайджанский народ за эту инициативу.

Малик отметил, что молодежь играет важную роль в установлении мира: "Также молодежь составляет 42% работников ИСЕСКО. Мы хотим довести это число до 50%".

Он добавил, что проводимый форум является маяком надежды: "Мы верим, что эта инициатива будет устойчивой. Сотрудничество между ИСЕСКО и Азербайджаном будет укрепляться. Также хотим принять участие в саммите COP29".