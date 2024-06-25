О нас

Замглавы МИД Албании может стать послом в Азербайджане

Замглавы МИД Албании может стать послом в Азербайджане Комиссия парламента Албании по внешней политике сегодня провела слушания с кандидатом на пост посла Албании в Азербайджане Бесартом Кадиа, который в настоящее время является заместителем министра иностранных дел этой страны.
Внешняя политика
25 июня 2024 г. 17:36
Замглавы МИД Албании может стать послом в Азербайджане

Комиссия парламента Албании по внешней политике сегодня провела слушания с кандидатом на пост посла Албании в Азербайджане Бесартом Кадиа, который в настоящее время является заместителем министра иностранных дел этой страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Албанское телеграфное агентство (ATA).

Отмечается, что в своем выступлении перед членами комиссии Б. Кадиа остановился на отношениях между двумя странами, напомнив, что дипломатические связи возникли еще в начале 90-х годов.

"За прошедшие годы двустороннее сотрудничество расширилось, особое внимание уделялось экономическим связям. Энергетика стала ключевой областью общих интересов. Всего год назад мы отметили 30-летие установления дипотношений между Албанией и Азербайджаном. За эти три десятилетия мы доказали, что отношения между двумя странами строятся на прочной основе взаимного уважения и плодотворного сотрудничества", - сказал Б.Кадия, которого цитирует ATA.

Напомнив о вступлении в силу 15 июня соглашения о либерализации визового режима между двумя странами, он подчеркнул важность установления прямого авиасообщения между Баку и Тираной.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию туризма и появлению новых возможностей для расширения торговых отношений. Следующий шаг – прямые инвестиции в сферу туризма, которые помогут экономическому развитию двух стран. Инвесторы из Азербайджана уже вложили средства в туризм в странах региона, и я надеюсь, что положительный опыт этих стран станет моделью для привлечения аналогичных инвестиций в Албанию", - сказал он.

Б.Кадия также подчеркнул важность экономического сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, которую он назвал одним из важнейших аспектов двусторонних отношений.

"Проект Южного газового коридора, включающий также сегмент TAP, является стратегическим проектом, который соединяет Азербайджан с Италией через несколько стран, в том числе Албанию. Однако до сих пор Албания не получила природного газа от этого проекта, несмотря на то, что газопровод проходит через нашу территорию. Наша цель состоит в том, чтобы Албания стала бенефициаром этого газового проекта", - заявил Б.Кадия.

По его словам, за последние 3 года контакты между Албанией и Азербайджаном значительно активизировались: "Это доказывает приверженность обеих сторон реализации стратегического проекта [газоcнабжения], который, как ожидается, принесет большую пользу городу Корча, по газификации которого уже проведено предварительное исследование".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Albania's deputy foreign minister may become ambassador to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Albaniyanın xarici işlər nazirinin müavini Azərbaycanda səfir ola bilər

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi