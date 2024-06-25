Замглавы МИД Албании может стать послом в Азербайджане

Комиссия парламента Албании по внешней политике сегодня провела слушания с кандидатом на пост посла Албании в Азербайджане Бесартом Кадиа, который в настоящее время является заместителем министра иностранных дел этой страны.

Комиссия парламента Албании по внешней политике сегодня провела слушания с кандидатом на пост посла Албании в Азербайджане Бесартом Кадиа, который в настоящее время является заместителем министра иностранных дел этой страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Албанское телеграфное агентство (ATA).

Отмечается, что в своем выступлении перед членами комиссии Б. Кадиа остановился на отношениях между двумя странами, напомнив, что дипломатические связи возникли еще в начале 90-х годов.

"За прошедшие годы двустороннее сотрудничество расширилось, особое внимание уделялось экономическим связям. Энергетика стала ключевой областью общих интересов. Всего год назад мы отметили 30-летие установления дипотношений между Албанией и Азербайджаном. За эти три десятилетия мы доказали, что отношения между двумя странами строятся на прочной основе взаимного уважения и плодотворного сотрудничества", - сказал Б.Кадия, которого цитирует ATA.

Напомнив о вступлении в силу 15 июня соглашения о либерализации визового режима между двумя странами, он подчеркнул важность установления прямого авиасообщения между Баку и Тираной.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию туризма и появлению новых возможностей для расширения торговых отношений. Следующий шаг – прямые инвестиции в сферу туризма, которые помогут экономическому развитию двух стран. Инвесторы из Азербайджана уже вложили средства в туризм в странах региона, и я надеюсь, что положительный опыт этих стран станет моделью для привлечения аналогичных инвестиций в Албанию", - сказал он.

Б.Кадия также подчеркнул важность экономического сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, которую он назвал одним из важнейших аспектов двусторонних отношений.

"Проект Южного газового коридора, включающий также сегмент TAP, является стратегическим проектом, который соединяет Азербайджан с Италией через несколько стран, в том числе Албанию. Однако до сих пор Албания не получила природного газа от этого проекта, несмотря на то, что газопровод проходит через нашу территорию. Наша цель состоит в том, чтобы Албания стала бенефициаром этого газового проекта", - заявил Б.Кадия.

По его словам, за последние 3 года контакты между Албанией и Азербайджаном значительно активизировались: "Это доказывает приверженность обеих сторон реализации стратегического проекта [газоcнабжения], который, как ожидается, принесет большую пользу городу Корча, по газификации которого уже проведено предварительное исследование".