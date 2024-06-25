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Джейхун Байрамов и Игорь Ховаев обсудили текущую ситуацию в регионе

Джейхун Байрамов и Игорь Ховаев обсудили текущую ситуацию в регионе 25 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.
Внешняя политика
25 июня 2024 г. 19:48
Джейхун Байрамов и Игорь Ховаев обсудили текущую ситуацию в регионе

25 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались азербайджано-российские двусторонние отношения, работа в рамках региональных платформ, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал Игоря Ховаева о ходе переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что сохраняющиеся в Конституции и других законодательных актах Армении притязания на территориальную целостность Азербайджана являются основным препятствием для мирного процесса.

Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with Igor Khovayev
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İqor Xovayev ilə regionda mövcud vəziyyəti müzakirə edib

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