Джейхун Байрамов и Игорь Ховаев обсудили текущую ситуацию в регионе

25 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

25 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались азербайджано-российские двусторонние отношения, работа в рамках региональных платформ, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал Игоря Ховаева о ходе переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что сохраняющиеся в Конституции и других законодательных актах Армении притязания на территориальную целостность Азербайджана являются основным препятствием для мирного процесса.

Состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.