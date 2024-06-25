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Оверчук: Россия и Азербайджан переживают расцвет отношений

Оверчук: Россия и Азербайджан переживают расцвет отношений Россия и Азербайджан переживают расцвет двусторонних отношений.
Внешняя политика
25 июня 2024 г. 17:16
Оверчук: Россия и Азербайджан переживают расцвет отношений
Алексей Оверчук

Россия и Азербайджан переживают расцвет двусторонних отношений.

Как сообщает Report со ссылкой на News.ru, об этом зампредседателя правительства России Алексей Оверчук заявил в ходе выступления на "Примаковских чтениях".

По его словам, Москва и Баку успешно сотрудничают по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг" и другим проектам.

"С Азербайджаном мы проживаем расцвет отношений. У нас есть ряд проектов, очень интересных, крупных, в том числе по развитию промышленности. Мы совместно модернизировали наши пункты пропуска. Очень эффективно происходит работа по пропуску автотранспорта, на границе задержек нет", - отметил он.

Оверчук подчеркнул, что Азербайджан позиционирует себя как транзитная страна, что крайне полезно для России с точки зрения экономического развития.

По его словам, политика Баку позволяет Москве развивать экспортные потоки и совершенствовать условия для их продвижения в направлении Глобального Юга.

"Иран, где мы сегодня занялись строительством недостающего 168-километрового участка железной дороги Решт - Астара и выходом к иранским портам - Бендер-Аббасу и Чабахару. Дальше мы имеем выходы на Ливию и [другие] арабские страны и страны Африки. Это те самые глобальные расширяющиеся рынки, которые нам необходимы сегодня для нашего развития", - добавил вице-премьер РФ.

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Версия на английском языке Russia-Azerbaijan relations reach new heights, says Russian Deputy PM Overchuk
Версия на азербайджанском языке Aleksey Overçuk: Rusiya və Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərin çiçəklənmə dövrünü yaşayır

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