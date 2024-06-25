Состоялись 11-ые консульские консультации между МИД Азербайджана и России

25 июня в Баку состоялись 11-ые по счету консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и России.

25 июня в Баку состоялись 11-ые по счету консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и России.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял начальник консульского управления Министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, а российскую - директор Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

Во встрече также приняли участие представители Министерства юстиции и Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

В ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в консульской сфере, в том числе о возможности подписания двусторонних документов и оцифровки консульских услуг.

Стороны обсудили вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран и оказания им консульской помощи, подчеркнули важность совместных мер по укреплению связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в области юстиции, миграции, образования и других важных сферах.