Беларусь примет участие в министерской встрече по Восточному партнерству в Баку

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Беларусь примет участие в четвертом раунде неформальных министерских диалогов стран - участниц "Восточного партнерства", который пройдет 8-9 сентября в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Беларусь на встрече будут представлять заместитель министра иностранных дел Елена Купчина и замминистра энергетики Вадим Закревский.

Мероприятие будет состоять из двух частей - общей дискуссии руководителей министерств иностранных дел и тематической встречи с участием министров энергетики.

В порядок дня неформальной встречи включены актуальные текущие вопросы и перспективы дальнейшего развития "Восточного партнерства", в том числе подготовка к четвертому саммиту программы, который запланирован в мае 2015 года в Риге.