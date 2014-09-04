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    Беларусь примет участие в министерской встрече по Восточному партнерству в Баку

    ​Четвертый раунд неформальных министерских диалогов стран-участниц Восточного партнерства состоится в Баку 8-9 сентября

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Беларусь примет участие в четвертом раунде неформальных министерских диалогов стран - участниц "Восточного партнерства", который пройдет 8-9 сентября в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

    Беларусь на встрече будут представлять заместитель министра иностранных дел Елена Купчина и замминистра энергетики Вадим Закревский. 

    Мероприятие будет состоять из двух частей - общей дискуссии руководителей министерств иностранных дел и тематической встречи с участием министров энергетики.
    В порядок дня неформальной встречи включены актуальные текущие вопросы и перспективы дальнейшего развития "Восточного партнерства", в том числе подготовка к четвертому саммиту программы, который запланирован в мае 2015 года в Риге. 

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