    09 марта, 2026
    Звонок Пезешкиана президенту Ильхаму Алиеву обсудили в эфире Haber Global

    Телефонный разговор президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым обсудили в эфире телеканала Haber Global.

    Как передает Report, в ходе обсуждений было отмечено, что телефонный разговор, состоявшийся в такое время, имеет важное значение.

    Отмечается, что звонок Масуда Пезешкиана следует оценивать в двух аспектах.

    Во-первых, визит Президента Ильхама Алиева в посольство Ирана в Азербайджане для выражения соболезнований в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей был положительно воспринят иранской стороной. Телефонный разговор носил благодарственный характер, а Пезешкиан подчеркнул, что инцидент с обстрелом Нахчывана с воздуха будет расследован.

    Было подчеркнуто, что заявления Президента Азербайджана и министра иностранных дел по поводу атаки дронов на Нахчыван были дипломатически целесообразными, а заявление Масуда Пезешкиана о необходимости расследования инцидента является необходимым.

    В ходе обсуждений также отмечалось, что, несмотря на ошибочную позицию Ирана во время второй Карабахской войны и по вопросу Зангезурского коридора, данный телефонный разговор имеет важное значение.

    Это свидетельствует о продолжении дипломатических отношений между странами.

    Вместе с тем в ходе обсуждений было отмечено, что Иран должен принести извинения Азербайджану. Подчеркивалось, что Азербайджан является самым сильным государством Южного Кавказа.

