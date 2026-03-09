Звонок Пезешкиана президенту Ильхаму Алиеву обсудили в эфире Haber Global
- 09 марта, 2026
- 00:50
Телефонный разговор президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым обсудили в эфире телеканала Haber Global.
Как передает Report, в ходе обсуждений было отмечено, что телефонный разговор, состоявшийся в такое время, имеет важное значение.
Отмечается, что звонок Масуда Пезешкиана следует оценивать в двух аспектах.
Во-первых, визит Президента Ильхама Алиева в посольство Ирана в Азербайджане для выражения соболезнований в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей был положительно воспринят иранской стороной. Телефонный разговор носил благодарственный характер, а Пезешкиан подчеркнул, что инцидент с обстрелом Нахчывана с воздуха будет расследован.
Было подчеркнуто, что заявления Президента Азербайджана и министра иностранных дел по поводу атаки дронов на Нахчыван были дипломатически целесообразными, а заявление Масуда Пезешкиана о необходимости расследования инцидента является необходимым.
В ходе обсуждений также отмечалось, что, несмотря на ошибочную позицию Ирана во время второй Карабахской войны и по вопросу Зангезурского коридора, данный телефонный разговор имеет важное значение.
Это свидетельствует о продолжении дипломатических отношений между странами.
Вместе с тем в ходе обсуждений было отмечено, что Иран должен принести извинения Азербайджану. Подчеркивалось, что Азербайджан является самым сильным государством Южного Кавказа.
Подробнее - в сюжете: