Президент Грузии наградила орденом снимавшуюся в азербайджанских фильмах актрису

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Народную артистку страны Ариадну Шенгелая орденом "Честь".

Как передает грузинское бюро Report, награда была вручена киноактрисе на мероприятии по случаю ее 83-летия.

А.Шенгелая была награждена орденом за вклад в развитие киноискусства Грузии.

Отметим, что 13 января актриса отметила 83-летие. В тот же день перед кинотеатром Руставели в Тбилиси была открыта звезда ее имени.

А.Шенгелая снималась в азербайджанских фильмах "Romeo mənim qonşumdur" ("Ромео, мой сосед") в роли Ноны, "Bizi bağışlayın" ("Простите нас") в роли Клары, "Ən vacib müsahibə" ("Главное интервью") в роли Саиды.