Журналист "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму

Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.

Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

"Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…", - приводит пресс-служба слова гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева.

Бабаева возглавила подразделение "Россия сегодня" в Крыму в 2019 году.