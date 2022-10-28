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Журналист "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму

Журналист "России сегодня" погибла на полигоне в Крыму Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.
В регионе
28 октября 2022 г. 19:09
Журналист России сегодня погибла на полигоне в Крыму

Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

"Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…", - приводит пресс-служба слова гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева.

Бабаева возглавила подразделение "Россия сегодня" в Крыму в 2019 году.

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Версия на английском языке Rossiya Segodnya journalist dies at training ground in Crimea

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