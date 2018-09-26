Жители Туркменистана лишатся бесплатной воды, электричества и газа

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Туркменистана с 1 января 2019 года прекращает бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, питьевую воду и столовую соль, передает Report со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Данное решение было принято накануне на первом заседании Халк Маслахаты (Народного совета - высшего правительственного органа страны) в Ашхабаде.

Вместе с тем Народный Совет постановил обеспечивать население Туркменистана с 1 января 2019 года электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по льготным ценам.

Отметим, что населению Туркменистана бесплатно предоставлялись природный газ, вода и электроэнергия с 1992 года.