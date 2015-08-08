​Жители Смоленска уносят с полигона уцелевшие санкционные продукты

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Жители Смоленска начали уносить домой продукты, предназначавшиеся для уничтожения.

Как передает Report со ссылкой на РБК, люди забирают с полигонов санкционные помидоры, нектарины и персики.

По словам местных жителей, "запрещенные" фрукты пригодны к употреблению.

В России уже отрапортовали об уничтожении 348 тонн подсанкционных продуктов.

Продуктовое эмбарго на некоторые импортные продукты в России ввели в ответ на санкции Запада.