​Жители Смоленска уносят с полигона уцелевшие санкционные продукты

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Жители Смоленска начали уносить домой продукты, предназначавшиеся для уничтожения.
Как передает Report со ссылкой на РБК, люди забирают с полигонов санкционные помидоры, нектарины и персики.
По словам местных жителей, "запрещенные" фрукты пригодны к употреблению.
В России уже отрапортовали об уничтожении 348 тонн подсанкционных продуктов.
Продуктовое эмбарго на некоторые импортные продукты в России ввели в ответ на санкции Запада.
News DepartmentАвтор новости
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