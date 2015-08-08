 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Жители Смоленска уносят с полигона уцелевшие санкционные продукты

    Люди забирают с полигонов санкционные помидоры, нектарины и персики

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Жители Смоленска начали уносить домой продукты, предназначавшиеся для уничтожения.

    Как передает Report со ссылкой на РБК, люди забирают с полигонов санкционные помидоры, нектарины и персики.

    По словам местных жителей, "запрещенные" фрукты пригодны к употреблению.

    В России уже отрапортовали об уничтожении 348 тонн подсанкционных продуктов.

    Продуктовое эмбарго на некоторые импортные продукты в России ввели в ответ на санкции Запада.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi