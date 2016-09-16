Жители армянского села продолжают протесты

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Жители села Агавнадзор Вайоцдзорской области Армении вновь перекрыли вход в школу, а также в детский сад и здание сельской администрации.

Как сообщает Report со ссылкой на радио "Азатутюн", причина протеста в том, что фермеры вот уже 9 месяцев не могут получить причитающиеся им выплаты за продажу винограда.

По их словам, проблема все еще остается нерешенной. Участники акции говорят о бессрочном ее характере и заявляют, что разблокируют учреждения только после того, как их вопрос будет решен.