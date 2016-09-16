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    Жители армянского села продолжают протесты

    Участники акции говорят о бессрочном характере акции протеста

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Жители села Агавнадзор Вайоцдзорской области Армении вновь перекрыли вход в школу, а также в детский сад и здание сельской администрации.

    Как сообщает Report со ссылкой на радио "Азатутюн", причина протеста в том, что фермеры вот уже 9 месяцев не могут получить причитающиеся им выплаты за продажу винограда.

    По их словам,  проблема все еще остается нерешенной. Участники акции говорят о бессрочном ее характере и заявляют, что разблокируют учреждения только после того, как их вопрос будет решен.

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