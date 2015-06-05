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    Жертвами взрывов в Турции стали 2 человека, 100 ранены

    Сейчас в городе продолжается стихийный митинг сторонников партии

    Баку. 05 Июня. REPORT.AZ/ В турецком городе Диярбакыр во время митинга прокурдской народно-демократической партии прогремели два взрыва.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате теракта пострадали 100 человека, еще два человека, в том числе 16-летний подросток, погибли.

    Два человека от полученных ран скончались. Сейчас в городе продолжается стихийный митинг сторонников партии. Они требуют найти и наказать виновных.

    По словам очевидцев, сначала из-за короткого замыкания взорвалась трансформаторная будка, травмы получили один полицейский и пятеро участников митинга.

    Через три минуты после первого взрыва было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в мусорной корзине.

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