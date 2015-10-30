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    ​Жертвами взрыва газа под Хабаровском стали пять человек - ВИДЕО

    В поселке Корфовский Хабаровского края ночью прогремел взрыв в жилом трехэтажном доме

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Из-под завалов дома, частично обрушившегося в поселке Корфовский под Хабаровском в результате взрыва, было извлечено тело ребенка.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

    «В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело ребенка. Таким образом, жертвами взрыва стали пять человек», — сообщил он.

    Ранее сообщалось, что, по словам жильцов, причиной взрыва в доме в поселке Корфовский под Хабаровском могло стать несанкционированное подключение одним из жильцов к централизованному газоснабжению.

    В поселке Корфовский Хабаровского края ночью прогремел взрыв в жилом трехэтажном доме. В результате взрыва обрушились конструкции третьего подъезда. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двухлетнюю девочку. Продолжаются поиски людей под завалами здания.

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