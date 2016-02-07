Жертвами "свиного" гриппа в Грузии стали десять человек

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Грузии в субботу зафиксирован десятый в текущем году летальный исход от заболевания вирусом "свиного" гриппа A (H1N1).

Как сообщила журналистам руководитель Центра общественного здравоохранения Зугдидского муниципалитета (Западная Грузия) Нана Одишария, скончался 35-летний мужчина, житель Гальского района Абхазии, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

По словам Одишарии, пациент поступил в Зугдидскую городскую больницу 27 января, ему был диагностирован вирус H1N1, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Всего в Грузии в этом зимнем сезоне лабораторно было подтверждено 267 случаев заражения граждан вирусом гриппа H1N1. Практически во всех десяти случаях причиной смерти становилось позднее обращение к врачам, а также осложнения, связанные с сопутствующими гриппу хроническими заболеваниями.