Жертвами обстрела со стороны Сирии стали четыре жителя турецкого Килиса

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие военные нанесли ответные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии после ракетного удара по приграничному турецкому городу Килис.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В результате удара, по данным источников в службе безопасности, в Килисе погибли четыре человека.

Ранее сообщалось об одном погибшем в Турции при ракетном ударе со стороны Сирии.

Напомним, Килис граничит с находящейся под контролем террористической организации "Исламское государство" территорией Сирии.