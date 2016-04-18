 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Жертвами обстрела со стороны Сирии стали четыре жителя турецкого Килиса

    Турецкие военные нанесли ответные удары по позициям Исламского государства в Сирии

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие военные нанесли ответные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии после ракетного удара по приграничному турецкому городу Килис.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

    В результате удара, по данным источников в службе безопасности, в Килисе погибли четыре человека.

    Ранее сообщалось об одном погибшем в Турции при ракетном ударе со стороны Сирии.

    Напомним, Килис граничит с находящейся под контролем террористической организации "Исламское государство" территорией Сирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi