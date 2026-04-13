В Дагестане после схода лавины из-под снега спасли женщину с ребенком - ОБНОВЛЕНО

В населенном пункте Шайтли Цунтинского района Дагестана спасли женщину и ребенка, оказавшихся под снежным завалом из-за схода лавины.

Как передает Report, об этом сообщили "РИА Новости" в оперативных службах.

Пострадавших доставили в больницу.

У женщины диагностированы множественные переломы, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Также сообщается, что в соседнем селе Мокок из-за схода снега была повреждена высоковольтная линия электропередачи.

10:22

В населенном пункте Шайтли Цунтинского района Дагестана сошла лавина, под снегом предварительно могут находиться женщина и ребенок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, информацию распространила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок. К месту происшествия незамедлительно привлечены спасатели МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сложные погодные условия не позволяют применить авиацию. Информация о происшествии уточняется.