Железнодорожный мост обрушился в Курской области РФ, есть пострадавшие

В Железногорском районе Курской области РФ в ночь на воскресенье во время движения грузового состава произошло обрушение железнодорожного моста.

В Железногорском районе Курской области РФ в ночь на воскресенье во время движения грузового состава произошло обрушение железнодорожного моста.

Как передает Report , об этом в Telegram сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали", - написал он.

Согласно информации, всю локомотивную бригаду доставили в больницу, при этом число пострадавших не уточняется.

"Автомобильное движение под мостом временно приостановлено, организован объезд", - добавил глава региона.

