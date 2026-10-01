Жапаров в Лос-Анджелесе примет участие в запуске первого спутника Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с визитом в США.

Как передает Report cо ссылкой на кыргызские медиа, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента страны.

Сообщается, что в городе Лос-Анджелесе Жапаров примет участие в мероприятиях по случаю запуска первого национального спутника Кыргызстана. Спутник будет выведен на орбиту ракетой-носителем компании SpaceX.

Ранее в Бишкеке состоялась презентация первого кыргызстанского космического спутника. На его разработку и изготовление ушло 2,5 года, аппарат весит 5 килограммов.

Полученные со спутника снимки и другие данные планируют использовать в том числе в сельском хозяйстве - для отслеживания заморозков и засухи, а также повышения урожайности.