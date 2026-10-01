Жапаров в Лос-Анджелесе примет участие в запуске первого спутника Кыргызстана
В регионе
- 01 октября, 2026
- 12:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с визитом в США.
Как передает Report cо ссылкой на кыргызские медиа, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента страны.
Сообщается, что в городе Лос-Анджелесе Жапаров примет участие в мероприятиях по случаю запуска первого национального спутника Кыргызстана. Спутник будет выведен на орбиту ракетой-носителем компании SpaceX.
Ранее в Бишкеке состоялась презентация первого кыргызстанского космического спутника. На его разработку и изготовление ушло 2,5 года, аппарат весит 5 килограммов.
Полученные со спутника снимки и другие данные планируют использовать в том числе в сельском хозяйстве - для отслеживания заморозков и засухи, а также повышения урожайности.
Последние новости
12:36
Фото
Азербайджан завоевал очередные медали на "Мингячевирской регате-2026" - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
12:34
Король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией посетит Сеуту и МелильяДругие страны
12:33
Бакинские достопримечательности подсветят проекцией флага КитаяВнешняя политика
12:33
Фото
Журналист Магрур Али: Приказ об атаке 27 сентября мы встретили как праздничную весть — ИНТЕРВЬЮВнутренняя политика
12:30
Кубанычбек Омуралиев: Тюркские государства утвердили дорожную карту в рамках ADEX 2026Армия
12:17
Фарид Шафиев: Азербайджан, Грузия и Казахстан за последние 5 лет активизировали инвестсотрудничествоВнешняя политика
12:16
Азербайджано-оманский фонд прямых инвестиций приобретет новые акции "Азер-Тюрк Банка"Финансы
12:14
Жапаров в Лос-Анджелесе примет участие в запуске первого спутника КыргызстанаВ регионе
12:05