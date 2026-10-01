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    Жапаров в Лос-Анджелесе примет участие в запуске первого спутника Кыргызстана

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 12:14
    Жапаров в Лос-Анджелесе примет участие в запуске первого спутника Кыргызстана

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с визитом в США.

    Как передает Report cо ссылкой на кыргызские медиа, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента страны.

    Сообщается, что в городе Лос-Анджелесе Жапаров примет участие в мероприятиях по случаю запуска первого национального спутника Кыргызстана. Спутник будет выведен на орбиту ракетой-носителем компании SpaceX.

    Ранее в Бишкеке состоялась презентация первого кыргызстанского космического спутника. На его разработку и изготовление ушло 2,5 года, аппарат весит 5 килограммов.

    Полученные со спутника снимки и другие данные планируют использовать в том числе в сельском хозяйстве - для отслеживания заморозков и засухи, а также повышения урожайности.

    Садыр Жапаров Спутниковые проекты SpaceX Кыргызстан Соединенные Штаты Америки (США)
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