Жапаров: США и Великобритания без доказательств ввели санкции против банков Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, комментируя введенные правительствами Великобритании и США санкции против ряда банков Кыргызстана, заявил, что нет ни одного доказательства участия кыргызских финансовых учреждений в обходе западных санкций против России.

Как передает Report, об этом Жапаров заявил в интервью кыргызскому национальному информационному агентству "Кабар".

"Правительство Великобритании сообщило о введении санкций в отношении банка "Центрально-Азиатский Капитал Банк" (20 августа - ред.). В качестве причины указано, что это финансовое учреждение якобы может способствовать обходу санкций, введенных западными странами против России. В январе США ввели санкции против "Керемет Банка", сославшись на то, что он якобы может быть задействован в обходе санкций. Но при этом они так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения. И не смогут, потому что таких фактов нет и не было", - отметил Жапаров.

По его словам, сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы снизить риски, было принято решение, что только государственный "Керемет Банк" работает с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет.

"Теперь выходит так, что как США вводила санкции против "Керемет Банка", так и Англия накладывает санкции на "Капитал Банк". И снова никаких фактов, только сомнения", - отметил президент.

"Я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу (президенту США - ред.) и Киру Стармеру (премьер-министр Великобритании - ред.). Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику", - заявил он.

Жапаров напомнил, что Кыргызстан проводит многовекторную политику и сотрудничает с западными странами в экономической сфере. В частности, ежегодный объем экспорта золота в Великобританию составляет около миллиарда долларов. По его словам, на этом фоне подобное отношение к Кыргызстану нельзя назвать справедливым. Президент подчеркнул, что при наличии сомнений зарубежные партнеры могут запросить данные напрямую, поскольку банк готов предоставить всю информацию открыто.

По его словам, кыргызские банки в основном обслуживают денежные переводы соотечественников, работающих в России.

"Я всегда говорил и еще раз повторю: мы готовы соблюдать международные обязательства. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать. Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны", - заключил Жапаров.