    Жапаров обсудил с секретарями Совбезов стран ОТГ борьбу с терроризмом и киберугрозы

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 15:04
    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял 12 сентября в Бишкеке глав делегаций, участвующих в четвертой встрече секретарей Советов безопасности Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

    Во встрече приняли участие секретари Совбезов Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, Азербайджана Рамиль Усубов, Казахстана Гизат Нурдаулетов, Турции Окай Мемиш, Узбекистана Виктор Махмудов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

    Стороны обсудили региональную и международную безопасность, борьбу с терроризмом, киберугрозы и укрепление сотрудничества между тюркскими странами.

    Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан в период председательства в ОТГ прилагает все усилия для углубления взаимодействия: "Наше сотрудничество охватывает широкий спектр сфер - от внешней политики, торговли, энергетики и "зеленой" экономики до туризма, цифровизации и даже космических исследований. Сегодня Организация тюркских государств заняла весомое место в архитектуре региональной и международной стабильности".

    Главы Совбезов, в том числе Азербайджана, подчеркнули высокий уровень председательства Кыргызстана в ОТГ и выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического взаимодействия между странами.

    Азербайджан Садыр Жапаров ОТГ Совет безопасности Бишкек

