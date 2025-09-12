Жапаров обсудил с секретарями Совбезов стран ОТГ борьбу с терроризмом и киберугрозы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял 12 сентября в Бишкеке глав делегаций, участвующих в четвертой встрече секретарей Советов безопасности Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Во встрече приняли участие секретари Совбезов Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, Азербайджана Рамиль Усубов, Казахстана Гизат Нурдаулетов, Турции Окай Мемиш, Узбекистана Виктор Махмудов, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Стороны обсудили региональную и международную безопасность, борьбу с терроризмом, киберугрозы и укрепление сотрудничества между тюркскими странами.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан в период председательства в ОТГ прилагает все усилия для углубления взаимодействия: "Наше сотрудничество охватывает широкий спектр сфер - от внешней политики, торговли, энергетики и "зеленой" экономики до туризма, цифровизации и даже космических исследований. Сегодня Организация тюркских государств заняла весомое место в архитектуре региональной и международной стабильности".

Главы Совбезов, в том числе Азербайджана, подчеркнули высокий уровень председательства Кыргызстана в ОТГ и выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического взаимодействия между странами.