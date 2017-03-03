Армянские СМИ: Серж Саргсян обещал высокую должность ярому антироссийскому оппозиционеру

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян обещал высокую должность ярому антироссийскому оппозиционеру, бывшему министру иностранных дел времен правления Левона Тер-Петросяна, депутату Национального Собрания нынешнего созыва Александру Арзуманяну, который не баллотируется в новый парламент. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

"Последний не спешит оповестить общественность, на какую работу собирается перейти, однако, по дошедшей до нас информации, речь идет о серьезной дипломатической должности", - пишет "Жаманак".