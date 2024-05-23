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Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН Подмосковья по подозрению в крупной взятке

Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН Подмосковья по подозрению в крупной взятке Тверской суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимира Талаева по подозрению в получении крупной взятки.
В регионе
23 мая 2024 г. 15:44
Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН Подмосковья по подозрению в крупной взятке

Тверской суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимира Талаева по подозрению в получении крупной взятки.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Талаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

В Тверском суде Москвы ему ​​​​​предъявили обвинение в получении взятки.

По версии следствия, по предварительной договоренности с другими фигурантами дела Талаев получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО "РЗН ФУД", которое занимается оптовой продажей продуктов.

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