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    Армянские СМИ: Серж Саргсян обещал высокую должность ярому антироссийскому оппозиционеру

    Александр Арзуманян не спешит оповестить общественность на какую работу собирается перейти

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян обещал высокую должность ярому антироссийскому оппозиционеру, бывшему министру иностранных дел времен правления Левона Тер-Петросяна, депутату Национального Собрания нынешнего созыва Александру Арзуманяну, который не баллотируется в новый парламент. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак". 

    "Последний не спешит оповестить общественность, на какую работу собирается перейти, однако, по дошедшей до нас информации, речь идет о серьезной дипломатической должности", - пишет "Жаманак".

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