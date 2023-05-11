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Зерновая сделка может быть продлена на два месяца

Зерновая сделка может быть продлена на два месяца Зерновая сделка, скорее всего, будет продлена на два месяца.
В регионе
11 мая 2023 г. 16:11
Зерновая сделка может быть продлена на два месяца

Зерновая сделка, скорее всего, будет продлена на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил источник в Стамбуле по итогам двухдневных переговоров.

Переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по зерновой сделке будут продолжены в ближайшее время на техническом уровне, заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

"В рамках двусторонних и многосторонних встреч, проведенных в Стамбуле с участием Украины, Российской Федерации и Организации Объединенных Наций, стороны договорились продолжить работу на техническом уровне, организованном в Турции, и в четырехстороннем формате для обеспечения эффективного продолжения деятельности зерновой инициативы в предстоящий период", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Двухдневные переговоры между РФ, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле по зерновой сделке были конструктивными, считают в турецком МО.

РФ и Украина выразили позитивный подход в вопросе обеспечения безопасного возвращения турецких судов из украинских портов.

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Версия на английском языке Grain deal could be extended for two more months
Версия на азербайджанском языке Türkiyə, Rusiya və Ukrayna nümayəndələri İstanbulda uğurlu nəticələr əldə ediblər

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