Зерновая сделка может быть продлена на два месяца

Зерновая сделка, скорее всего, будет продлена на два месяца.

Зерновая сделка, скорее всего, будет продлена на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил источник в Стамбуле по итогам двухдневных переговоров.

Переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по зерновой сделке будут продолжены в ближайшее время на техническом уровне, заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

"В рамках двусторонних и многосторонних встреч, проведенных в Стамбуле с участием Украины, Российской Федерации и Организации Объединенных Наций, стороны договорились продолжить работу на техническом уровне, организованном в Турции, и в четырехстороннем формате для обеспечения эффективного продолжения деятельности зерновой инициативы в предстоящий период", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Двухдневные переговоры между РФ, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле по зерновой сделке были конструктивными, считают в турецком МО.

РФ и Украина выразили позитивный подход в вопросе обеспечения безопасного возвращения турецких судов из украинских портов.