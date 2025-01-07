Число жертв землетрясения в Тибете возросло до 32 человек

Сильное землетрясение в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР привело к разрушению зданий, есть жертвы.

Количество жертв мощного землетрясения в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР возросло до 32 человек, еще 38 пострадали.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Xinhua.

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало о как минимум девяти погибших.

Стихия привела к разрушению многих зданий, власти организовали поисково-спасательные работы.

В зоне бедствия начата эвакуация населения.

07:41

Сильное землетрясение в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР привело к гибели по меньшей мере девяти человек.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что стихия привела к разрушению многих зданий. Местные власти мобилизовали ресурсы для проведения поисково-спасательных работ. Проводится эвакуация населения в связи с опасностью возникновения повторных подземных толчков.

Ранее Геологическая служба США сообщила, что в ТАР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.