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Землетрясение в Иране привело к гибели двух человек, свыше сотни получили ранения

Землетрясение в Иране привело к гибели двух человек, свыше сотни получили ранения В результате землетрясения в иранском городе Хой погибли два человека.
В регионе
29 января 2023 г. 01:23
Землетрясение в Иране привело к гибели двух человек, свыше сотни получили ранения

В результате землетрясения в иранском городе Хой погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на государственное агентство IRNA, об этом заявил глава Центра управления в кризисных ситуациях провинции Западный Азербайджан.

По сведению агентства, руководитель иранского общества Красного Полумесяца сообщил, что в районе стихийного бедствия пострадали 122 человека.

Отметим, что Хой, где произошло землетрясение, является одним из городов, где компактно проживают азербайджанские тюрки.

Напомним, что подземные толчки были зафиксированы 28 января в 22:14 в 108 км юго-западнее Нахчыванской сейсмостанции в иранском городе Хой. Магнитуда землетрясения составила 6,2, очаг залегал на глубине 10 км.

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Версия на азербайджанском языке Xoyda zəlzələ nəticəsində ölənlər və yaralanaların sayı artıb

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