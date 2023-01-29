Землетрясение в Иране привело к гибели двух человек, свыше сотни получили ранения

В результате землетрясения в иранском городе Хой погибли два человека.
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По сведению агентства, руководитель иранского общества Красного Полумесяца сообщил, что в районе стихийного бедствия пострадали 122 человека.
Отметим, что Хой, где произошло землетрясение, является одним из городов, где компактно проживают азербайджанские тюрки.
Напомним, что подземные толчки были зафиксированы 28 января в 22:14 в 108 км юго-западнее Нахчыванской сейсмостанции в иранском городе Хой. Магнитуда землетрясения составила 6,2, очаг залегал на глубине 10 км.