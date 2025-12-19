Землетрясение в Афганистане ощутили в Таджикистане
В регионе
19 декабря, 2025
- 12:46
На территории Афганистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5, которое ощущалось и на территории соседнего Таджикистана.
Как передает Report, об этом сообщает Геофизическая служба Академии наук Таджикистана.
В столице страны Душанбе сейсмические колебания ощущались на уровне 2-3 баллов.
По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, предварительно информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
