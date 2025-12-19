Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Землетрясение в Афганистане ощутили в Таджикистане

    В регионе
    • 19 декабря, 2025
    • 12:46
    Землетрясение в Афганистане ощутили в Таджикистане

    На территории Афганистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5, которое ощущалось и на территории соседнего Таджикистана.

    Как передает Report, об этом сообщает Геофизическая служба Академии наук Таджикистана.

    В столице страны Душанбе сейсмические колебания ощущались на уровне 2-3 баллов.

    По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, предварительно информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

    Əfqanıstandakı zəlzələ Tacikistanda hiss olunub

