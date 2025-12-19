İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Əfqanıstandakı zəlzələ Tacikistanda hiss olunub

    Region
    • 19 dekabr, 2025
    • 12:56
    Əfqanıstandakı zəlzələ Tacikistanda hiss olunub

    Əfqanıstan ərazisində 5 maqnitudalı güclü zəlzələ baş verib və qonşu Tacikistan ərazisində də hiss edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tacikistan Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidməti məlumat yayıb.

    Ölkənin paytaxtı Düşənbədə seysmik titrəyişlər 2-3 bal səviyyəsində hiss edilib.

    Tacikistan Fövqəladə Hallar Komitəsinin məlumatına görə, dağıntılar və zərərçəkənlər barədə hələlik məlumat daxil olmayıb.

    Землетрясение в Афганистане ощутили в Таджикистане

