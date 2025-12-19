Əfqanıstandakı zəlzələ Tacikistanda hiss olunub
Region
- 19 dekabr, 2025
- 12:56
Əfqanıstan ərazisində 5 maqnitudalı güclü zəlzələ baş verib və qonşu Tacikistan ərazisində də hiss edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tacikistan Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidməti məlumat yayıb.
Ölkənin paytaxtı Düşənbədə seysmik titrəyişlər 2-3 bal səviyyəsində hiss edilib.
Tacikistan Fövqəladə Hallar Komitəsinin məlumatına görə, dağıntılar və zərərçəkənlər barədə hələlik məlumat daxil olmayıb.
Son xəbərlər
13:26
Yaxın günlərdə Yeni Klinikada robotik cərrahiyyəyə başlanılacaqSağlamlıq
13:25
TƏBİB gələn il üçün hədəflərini açıqlayıbSağlamlıq
13:22
TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıbSağlamlıq
13:22
Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
13:22
Rusiyanın Baş naziri Azərbaycan liderinə təbrik məktubu ünvanlayıbXarici siyasət
13:18
"Azəriqaz": Kərkicahanda artıq 40 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıbEnergetika
13:17
Azad olunan ərazilərdə göstərilən tibbi xidmətlərin statistikası açıqlanıbSağlamlıq
13:17
Çin rəsmisi: ABŞ Pekinlə münasibətlərin qurulmasına daha obyektiv yanaşmalıdırDigər ölkələr
13:17