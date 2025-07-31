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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в четверг на глубине 39,4 км под морским дном с эпицентром в 178 км восточнее Петропавловска-Камчатского.
В регионе
31 июля 2025 г. 04:55
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в четверг на глубине 39,4 км под морским дном с эпицентром в 178 км восточнее Петропавловска-Камчатского.

Как передает Report, об этом сообщили Интерфаксу в Камчатском филиале Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

"Инструментальная интенсивность - до трех баллов ", - говорится в сообщении.

В среду возле Камчатки произошло произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена угроза цунами.

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