Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в четверг на глубине 39,4 км под морским дном с эпицентром в 178 км восточнее Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в четверг на глубине 39,4 км под морским дном с эпицентром в 178 км восточнее Петропавловска-Камчатского.

Как передает Report, об этом сообщили Интерфаксу в Камчатском филиале Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

"Инструментальная интенсивность - до трех баллов ", - говорится в сообщении.

В среду возле Камчатки произошло произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена угроза цунами.